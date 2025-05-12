Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На Мелоні обрушилась критика через її відсутність на саміті в Києві

12 травня 2025, 12:32
На Мелоні обрушилась критика через її відсутність на саміті в Києві
Прихильники Мелоні пояснили, чому вона не приїхала до Києва разом з іншими європейськими лідерами
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні зазнає критики у себе на батьківщині через те, що не була особисто присутня на нещодавній зустрічі в Києві з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.
 
Про це пише Euractiv.
 
Колишній прем'єр-міністр Джузеппе Конте звинуватив її в "спостереженні з боку" і "віддаленому дотриманні чужих рішень",
 
Ще один колишній прем'єр Маттео Ренці висловився ще різкіше.
 
"За Мелоні Італія втрачена: ми більше не на передовій", - написав він на своїй сторінці в Х.
 
При цьому адміністрація Мелоні спробувала захистити її рішення, наполягаючи, що це був "політичний" вибір.
 
"За словами джерел, близьких до прем'єр-міністра, Італія навмисно вирішила дистанціюватися від групи, яка більш відкрита для розгортання військ в Україні, крім миротворчих місій", - пише видання.
 
У команді Мелоні підкреслили, що позиція Риму полягає в тому, щоб домагатися більш серйозних гарантій безпеки для України, потенційно із застосуванням статті 5 НАТО, без обов'язкового прийняття України в Альянс.
 
"Помічники Мелоні стверджують, що її відсутність насправді допомогла зберегти європейську єдність, оскільки її присутність за столом могла б спровокувати публічний розкол, якби постало питання про розгортання військ", - ідеться в статті.

 

війна в УкраїніМелоніросія окупанти

Останні матеріали

росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Політика
росія використовує американські ультраправі групи для нападів на західні демократії. І далі – в Україні – The Guardian
Переклад iPress – 12 травня 2025, 15:33
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Бізнес & Фінанси
Трамп обіцяв енергетичне домінування США. Натомість енергетичні компанії передчувають катастрофу – Washington Post
Переклад iPress – 12 травня 2025, 12:56
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О’Брайен
Політика
Як довго європейці ігноруватимуть приниження від Трампа? Що треба для припинення вогню – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 травня 2025, 22:02
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється