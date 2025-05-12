На Мелоні обрушилась критика через її відсутність на саміті в Києві
12 травня 2025, 12:32
Прихильники Мелоні пояснили, чому вона не приїхала до Києва разом з іншими європейськими лідерами
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні зазнає критики у себе на батьківщині через те, що не була особисто присутня на нещодавній зустрічі в Києві з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.
Про це пише Euractiv.
Колишній прем'єр-міністр Джузеппе Конте звинуватив її в "спостереженні з боку" і "віддаленому дотриманні чужих рішень",
Ще один колишній прем'єр Маттео Ренці висловився ще різкіше.
"За Мелоні Італія втрачена: ми більше не на передовій", - написав він на своїй сторінці в Х.
При цьому адміністрація Мелоні спробувала захистити її рішення, наполягаючи, що це був "політичний" вибір.
"За словами джерел, близьких до прем'єр-міністра, Італія навмисно вирішила дистанціюватися від групи, яка більш відкрита для розгортання військ в Україні, крім миротворчих місій", - пише видання.
У команді Мелоні підкреслили, що позиція Риму полягає в тому, щоб домагатися більш серйозних гарантій безпеки для України, потенційно із застосуванням статті 5 НАТО, без обов'язкового прийняття України в Альянс.
"Помічники Мелоні стверджують, що її відсутність насправді допомогла зберегти європейську єдність, оскільки її присутність за столом могла б спровокувати публічний розкол, якби постало питання про розгортання військ", - ідеться в статті.