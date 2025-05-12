На Мелоні обрушилась критика через її відсутність на саміті в Києві

Прихильники Мелоні пояснили, чому вона не приїхала до Києва разом з іншими європейськими лідерами

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні зазнає критики у себе на батьківщині через те, що не була особисто присутня на нещодавній зустрічі в Києві з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

Колишній прем'єр-міністр Джузеппе Конте звинуватив її в "спостереженні з боку" і "віддаленому дотриманні чужих рішень",

Ще один колишній прем'єр Маттео Ренці висловився ще різкіше.

"За Мелоні Італія втрачена: ми більше не на передовій", - написав він на своїй сторінці в Х.