На межі катастрофи: Запорізька АЕС може повторити сценарій Фукусіми

Ніхто не знає, скільки дизеля є на ЗАЕС.

Якщо під час відключення електроенергії в генераторах Запорізької АЕС закінчиться паливо, то може статися катастрофа, як у Фукусімі.

Про це заявив в.о. голови "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє The Economist.

Він пояснив, що постійні обстріли Запорізької АЕС часто перешкоджають постачанню електроенергії. У зв'язку з цим використовують дизельні генератори. Проте ніхто не знає, скільки дизеля є на ЗАЕС.

Котін зазначив, що якщо закінчиться дизель у генераторах під час відключень світла, на Запорізькій атомній електростанції може статися катастрофа, як у Фукусімі.

Зараз усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодної зупинки, тобто вони не виробляють жодної енергії та не містять палива. Але це не означає, що станція не працює.

Як зазначив голова "Енергоатому", неможливо законсервувати такий ядерний об'єкт, як "макаронну фабрику". Необхідно контролювати та обслуговувати системи охолодження для запобігання перегріву відпрацьованого палива.

Запорізька АЕС є найбільшою у Європі атомною електростанцією. Вона була окупована російськими військами на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.