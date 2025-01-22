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На Мін'юст США чекають великі зміни. Трамп розпочав масштабні кадрові чистки – WP

22 січня 2025, 11:11
На Мін'юст США чекають великі зміни. Трамп розпочав масштабні кадрові чистки – WP
Фото: відкриті джерела
Нова адміністрація США має намір виконати свої обіцянки кардинально перебудувати роботу Міністерства юстиції

Адміністрація президента США Дональда Трампа зняла з посад або перевела на інші позиції кілька високопосадовців Міністерства юстиції.

Про це пише газета The Washington Post з посиланням на джерела.

За їхніми даними, кадрові перестановки торкнулися відділів національної безпеки та кримінальних розслідувань.
 
За інформацією джерел видання, щонайменше 15 співробітників відомства було знято зі своїх посад та переведено на інші позиції. Як стверджує газета, це свідчить, що нова адміністрація має намір виконати свої обіцянки кардинально перебудувати роботу міністерства. За словами співрозмовників газети, щоб обійти юридичні гарантії, що надаються співробітникам відомства, багато хто з них був переведений на інші посади всередині Мін'юсту, на яких вони, швидше за все, матимуть менший вплив на прийняття важливих рішень.
 
Як стверджує видання, своїх посад позбулися, зокрема, два заступники помічника генерального прокурора у відділі національної безпеки, а також заступник помічника генерального прокурора у відділі кримінальних розслідувань.
 
У матеріалі також підкреслюється, що ці кадрові перестановки були "незвичайними", оскільки вони були лише через кілька годин після інавгурації Трампа. 

 

Міністерство юстиціїСШАДональд Трамп

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