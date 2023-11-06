За результатами підрахунку 99% голосів на виборах у Кишиневі чинний мер Іон Чебан набирає більше 50% голосів і це означає перемогу вже в першому турі.

Про це пише Newsmaker.

Центральна виборча комісія Молдови опублікувала попередні результати виборів в 304 із 305 виборчих дільниць Кишинева.

За підрахунками 99,1 % голосів в столиці перемагає кандидат від партії "Національний альтернативний рух" Іон Чебан, який балотується вдруге. За нього проголосували 50,58% виборців.

За ним ідуть кандидати від партії "Дія і солідарність" (PAS) Ліліан Карп – 28,20%, Партії соціалістів (ПСРМ) Адріан Албу – 4,53% і партії "Платформа гідність і правда" ("Платформа DA") Віктор Кіронда – 3,81%.

Чебан вже заявив про свою перемогу на виборах.

"MAN переміг у Кишиневі. Від себе особисто та від імені всієї команди щиро дякую всім жителям. Були маніпуляції, шахрайство і численні спроби фальсифікувати вибори на користь правлячої партії. Це був найтриваліший процес підрахунку голосів на всіх виборах за останні роки", - заявив Чебан.

Вчора в Молдові обирали 898 мерів і 11 058 членів місцевих рад.

Для того, щоб вибори визнали дійсними, потрібно, щоб у них узяла участь щонайменше чверть від кількості виборців, занесених до виборчих списків у кожному виборчому окрузі.