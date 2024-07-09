На місці удару по Охматдиту знайшли уламок двигуна російської крилатої ракети Х-101

Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар.

Служба безпеки отримала нові докази, які підтверджують, що росія ударила по дитячій лікарні Охматдит ракетою Х-101. На місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Окрім того, слідчі СБУ виявили:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101 (на фото під завалами);

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).

Слідчо-оперативна група СБУ працює на місці трагедії з перших хвилин і робить усе можливе, щоб зібрати кожен речовий доказ. Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар росіян.

Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів.