На могилі УПА в Польщі влаштували провокацію

Міністри культури України Микола Точицький і Польщі Ганна Врублевська зробили спільну заяву щодо акту вандалізму на одному з українських місць памʼяті у Польщі.

На їхню думку, незаконно встановлені написи і знаки на пам’ятникові бійцям УПА мають бути невідкладно усунуті.

За словами посадовців, йдеться про свідому провокацію, яка відповідає інтересам росії та спрямована на підрив конструктивного діалогу між країнами.

Точицький і Врублевська запевнили, що продовжать роботу над зміцненням стратегічного партнерства і вирішенням проблемних питань шляхом діалогу та взаєморозуміння.

Усі факти вандалізму щодо місць памʼяті та поховань розслідують відповідні служби.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 квітня, зранку поліція отримала інформацію про те, що у Монастирі біля села Верхрата (Підкарпатське воєводство) хтось замінив таблицю на пам'ятнику та могилі, присвячених воїнам Української Повстанської Армії, передає видання РАР. На місці пам'ятного знаку встановлено нову табличку та хрест. На новій таблиці з'явився напис: "Братська могила українців, членів Української повстанської армії, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не відплати їм за жахливі вчинки, які вони вчинили проти своїх братів. Прощення не означає забуття, але зцілення болю". На попередній двомовній табличці, польською та українською мовами, було написано: "Братська могила українців, які загинули в бою з НКВД у лісах Монастиря в ніч з 2 на 3 березня 1945 року".