На навчаннях в Індії розбилися два винищувачі

Можливо, було зіткнення в повітрі

Два винищувачі ВПС Індії - Су-30 і Mirage 2000 - розбилися під час навчань, повідомили, передає NDTV.

Один літак розбився біля Морени в штаті Мадхья-Прадеш, інший впав за 100 км від нього в Бхаратпурі в штаті Раджастхан.

За словами джерел, на Су-30 було два пілоти, на Міражі 2000 - один. Двом пілотам вдалося катапультуватися, вони отримали серйозні поранення. Третього пілота шукають.

Обидва винищувачі вилетіли з авіабази Гваліор.

Розпочато розслідування для з'ясування, чи призвело до катастрофи зіткнення в повітрі.