На Одещині випробували ракети "Вільха" з підвищеною дальністю, - ВІДЕО
Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, який брав участь у перевірці технічних рішень і результатів ураження цілей на максимальній дальності, визнав стрільби успішними, повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони.
За його словами, на рівні РНБО було прийнято деякі рішення для якнайшвидшого прийняття на озброєння і постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо, що Україна розробляє ракетну систему "Вільха" і боєприпаси до неї вже кілька років. Ракети для "Вільхи" розробило конструкторське бюро "Луч". Випускає їх ДАХК "Артем".
Звичайні ракети "Вільхи" точно вражають ціль на відстані 70 км. Ракети підвищеної дальності "Вільха-М" здатні вражати ціль на відстані 130 км.
Є ще ракети з касетною бойовою частиною "Вільха-Р", вони вже пройшли всі випробування, невдовзі їх повинні прийняти на озброєння.
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