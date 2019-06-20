На Одещині затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко
Підозрюваного затримали ввечері 19 червня. Ним виявився місцевий 22-річний житель смт. Іванівка, повідомляє "Громадське" з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
Волонтери організації "Кращі люди Одеси", які займалися пошуком дівчинки, розповіли, що будинок, де проживав підозрюваний, обшукували ще в перші дні після зникнення дитини, але "тоді чогось не доробили". 19 червня, після висловлених сусідами підозр, будинок обшукали втретє. Спочатку біля паркану знайшли сандалі Даші, а потім і тіло дівчинки. Його виявили у вигрібній яму дворового туалету.
Де перебувала дівчинка під час двох попередніх обшуків, наразі невідомо.
Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив журналістам, що підозрюваний зізнався правоохоронцям у скоєнні ним злочину. Під час допиту він розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого з нею не зробив. Згодом він кинув її тіло у вигрібну яму, а речі облив бензином і спалив.
Нагадаємо, про зникнення Даші стало відомо 13 червня.
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