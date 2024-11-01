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На одному з реакторів ЗАЕС стався витік води – МАГАТЕ

01 листопада 2024, 11:55
На одному з реакторів ЗАЕС стався витік води – МАГАТЕ
Фото: npp.zp.ua
Наразі тривають радіографічні перевірки зварних швів після ремонту.
На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) виявили витік води з імпульсної лінії - невеликої труби, яка підключена до першого контору блоку і є частиною систем забезпечення насоса теплоносія реактора.
 
Про це повідомила прес-служба МАГАТЕ.
 
Генеральний директор агентства Маріано Гроссі заявив, що тепер на одному з реакторів проводять ремонт.
 
Зазначається, що експерта група МАГАТЕ, яка дислокується на ЗАЕС, у вівторок відвідала енергоблок №1. Щоб провести там ремонт, довелось знизити тиск до атмосферного рівня. 31 жовтня зварювальні роботи завершили і тепер тривають радіографічні перевірки зварних швів.
 
"Агентство продовжуватиме уважно стежити за цією проблемою, хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки. Загалом ми визначили регулярне технічне обслуговування обладнання, яке є життєво важливим для забезпечення стабільної ядерної безпеки та захисту, як складну сферу для Запорізької АЕС під час конфлікту", – стверджує Гроссі.
 
Як додається блок №1 раз з рештою перебував у режимі холодного зупини, однак його перевели на інший статус для технічного обслуговування. Очікується, що після завершення ремонту імпульсної лінії та її випробувань його знову переведуть у попередній стан.

 

МАГАТЕЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

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