На одному з реакторів ЗАЕС стався витік води – МАГАТЕ

Наразі тривають радіографічні перевірки зварних швів після ремонту.

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) виявили витік води з імпульсної лінії - невеликої труби, яка підключена до першого контору блоку і є частиною систем забезпечення насоса теплоносія реактора.

Генеральний директор агентства Маріано Гроссі заявив, що тепер на одному з реакторів проводять ремонт.

Зазначається, що експерта група МАГАТЕ, яка дислокується на ЗАЕС, у вівторок відвідала енергоблок №1. Щоб провести там ремонт, довелось знизити тиск до атмосферного рівня. 31 жовтня зварювальні роботи завершили і тепер тривають радіографічні перевірки зварних швів.