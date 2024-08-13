На околицях Афін продовжує вирувати лісова пожежа, є загиблі – Reuters
13 серпня 2024, 11:53
Фото: EPA/UPG
Причина лісової пожежі поки не встановлена.
На околицях Афін продовжує вирувати найбільша лісова пожежа в Греції, унаслідок якої загинула людина.
Про це пише Reuters з посиланням на місцеву владу.
Водночас слабкий вітер знизив інтенсивність загоряння і допоміг сотням вогнеборцям гасити його.
Полум’я спалахнуло в неділю неподалік містечка Варнавас за 35 км на північ від Афін і знищило будинки, автомобілі та ділянки сухого лісу.
У понеділок вогонь, викликаний штормовим вітром, перекинувся з лісистої горбистої місцевості на передмістя столиці, викинувши на місто дим і попіл.
Пожежа досягла міста Врілісія, приблизно в 14 км від центру Афін, де, за інформацією рятувальників, знайшли мертву людину.
Причина лісової пожежі поки не встановлена.
Нагадаємо, грецька влада через масштабні пожежі оголосила евакуацію з медичних закладів та житлових будинків поблизу Афін. У зв'язку з кризовою ситуацію грецький прем'єр-міністр урізав свою відпустку і повернувся до Афін.
Під загрозою пожеж через спеку і вітри перебуває половина країни.