На околицях Афін продовжує вирувати лісова пожежа, є загиблі – Reuters

Причина лісової пожежі поки не встановлена.

На околицях Афін продовжує вирувати найбільша лісова пожежа в Греції, унаслідок якої загинула людина.

Про це пише Reuters з посиланням на місцеву владу.

Водночас слабкий вітер знизив інтенсивність загоряння і допоміг сотням вогнеборцям гасити його.

Полум’я спалахнуло в неділю неподалік містечка Варнавас за 35 км на північ від Афін і знищило будинки, автомобілі та ділянки сухого лісу.

У понеділок вогонь, викликаний штормовим вітром, перекинувся з лісистої горбистої місцевості на передмістя столиці, викинувши на місто дим і попіл.

Пожежа досягла міста Врілісія, приблизно в 14 км від центру Афін, де, за інформацією рятувальників, знайшли мертву людину.

Причина лісової пожежі поки не встановлена.