На окупованих територіях почалися "референдуми"

ГОлосування триватиме п’ять днів, дільниці відрили по всій росії

Окупанти розпочали голосування на фейкових "референдумах" про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу росії.

У так званій "Центральній виборчій комісії лнр" пояснили, що, виходячи із заходів безпеки, виборчі комісії розпочали роботу поза приміщеннями дільниць. з 23 по 26 вересня голосування здійснюватиметься шляхом обходу працівниками виборчих комісій прибудинкових територій, громадських просторів та інших місць, придатних для проведення голосування. 27 вересня жителі окупованої Луганщини з 08:00 до 16:00 зможуть проголосувати безпосередньо на дільницях, кількість яких перевищує 460.

Крім того, буде організовано голосування на "референдумі" і для жителів окупованої Луганщини, які проживають на території російської федерації. Загалом у рф відкрито 201 виборчу дільницю.

Очільник окупаційної адміністрації Донеччини денис пушилін оголосив про початок "референдуму" у "днр" та заявив, що його проведення стане "кульмінацією непростого шляху" окупованого регіону. Пушилін також назвав референдум "вирішальним проривним кроком у нову реальність".

Голосування відбуватиметься за таким же принципом, як і в інших окупованих регіонах – дільниці відкриються лише 27 вересня, до того – голоси збиратимуть за межами дільниць.

Додамо, що росія відкриє дільниці для голосування на псевдореферендумі для жителів окупованих областей навіть у таких віддалених регіонах, як Єврейська автономна область, Камчатка та Сахалін.

Голосування на "референдумі" про входження до складу рф розпочалось і в Запорізькій області. Представники окупаційної адміністрації заявляють, що роботу розпочали понад п'ять тисяч членів виборчих комісій. Голосування також наразі відбувається за межами дільниць. Взяти участь у фейковому "референдумі" зможуть жителі Запорізької області, які наразі перебувають у інших окупованих областях або на території росії. "Референдум" триватиме п'ять днів. З 23 по 26 вересня – поза спецприміщеннями, у тому числі з побудинковим обходом. 27 вересня відкриються дільниці.

Голосування організоване у чотирьох із п'яти районів Запорізької області – це ті території, які знаходяться під контролем рф. До списків виборців включено близько 500 тис. осіб.

Як заявив раніше очільник окупаційної адміністрації Херсонщини володимир сальдо, у "референдумі" на території Херсонської області також братимуть участь жителі районів Миколаївської області, які також опинилися в окупації.

Колаборант кирило стремоусов розповів, що на території регіону працюватиме 198 виборчих дільниць, сформовано вісім територіальних виборчих комісій. Він запевнив, що все це "відбувається у рамках міжнародного виборчого законодавства".