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На окупованих територіях загострюється гуманітарна криза

19 червня 2023, 08:43
На окупованих територіях загострюється гуманітарна криза
Фото: EPA / UPG
Є дефіцит питної води та товарів першої необхідності.

Окупаційні адміністрації на ТОТ продовжують загострювати гуманітарну кризу в регіонах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

На тимчасово окупованих територіях півдня України суттєво зростають ціни та безробіття.

Також суттєво зростає дефіцит товарів першої необхідності, зокрема й звичайної питної води. Водночас гауляйтер балицький продовжує створювати в публічному просторі іншу реальність розповідаючи про "великі перспективи розвитку Запоріжжя в складі рф".

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