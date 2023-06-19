На окупованих територіях загострюється гуманітарна криза
Окупаційні адміністрації на ТОТ продовжують загострювати гуманітарну кризу в регіонах.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
На тимчасово окупованих територіях півдня України суттєво зростають ціни та безробіття.
Також суттєво зростає дефіцит товарів першої необхідності, зокрема й звичайної питної води. Водночас гауляйтер балицький продовжує створювати в публічному просторі іншу реальність розповідаючи про "великі перспективи розвитку Запоріжжя в складі рф".