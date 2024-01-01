Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На окупованих територіях Запоріжжя призначили куратора інфопростору – ISW

01 січня 2024, 12:33
На окупованих територіях Запоріжжя призначили куратора інфопростору – ISW
Фото: twitter.com/mikekomar
Ним став перший заступник глави Адміністрації президента рф Сергій Кирієнко.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни хочуть створити медіаконгломерат “Нові регіони” за підтримки федерального уряду рф, куратором якого призначили першого заступника глави Адміністрації президента рф Сергія Кирієнка.

Про це йдеться у звіті аналітиків  інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема Кирієнко очолив заходи з “консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір”.

За даними аналітиків, окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький заявив, що зустрічався з Кирієнком 31 грудня під час зустрічі з “працівниками культури” в окупованій Запорізькій області.
 

Під час зустрічі Кирієнко та Балицький обговорили розвиток культурних програм російського керівництва в окупованій Запорізькій області на 2024 рік, зокрема створення медіаконгломерату “Нові регіони”, який працюватиме над медіапроектами в окупованій Україні за підтримки федерального уряду рф, йдеться у звіті.

окуповані територіївійна в Україніросія окупантиінфопростір

Останні матеріали

Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Cуспільство
Початок зимової ракетної кампанії. Чому росіяни вичікували – Том Купер
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 16:04
Захід має обміркувати
Політика
Захід має обміркувати "день, що попереду". Наступний рік буде більш насильницьким через росію, Іран та Китай – Мік Раян
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 12:18
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
росіяни атакують. Українці дають відсіч так сильно, як тільки можуть – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 грудня 2023, 08:53
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється