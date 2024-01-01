На окупованих територіях Запоріжжя призначили куратора інфопростору – ISW

Ним став перший заступник глави Адміністрації президента рф Сергій Кирієнко.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни хочуть створити медіаконгломерат “Нові регіони” за підтримки федерального уряду рф, куратором якого призначили першого заступника глави Адміністрації президента рф Сергія Кирієнка.

Про це йдеться у звіті аналітиків інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема Кирієнко очолив заходи з “консолідації соціокультурного контролю над окупованими територіями України через інформаційний простір”.

За даними аналітиків, окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький заявив, що зустрічався з Кирієнком 31 грудня під час зустрічі з “працівниками культури” в окупованій Запорізькій області.

Під час зустрічі Кирієнко та Балицький обговорили розвиток культурних програм російського керівництва в окупованій Запорізькій області на 2024 рік, зокрема створення медіаконгломерату “Нові регіони”, який працюватиме над медіапроектами в окупованій Україні за підтримки федерального уряду рф, йдеться у звіті.