На оренду кінотеатру "Київ" претендують 5 юридичних осіб

Департамент комунальної власності столиці отримав 5 звернень від юридичних осіб щодо наміру взяти в оренду будівлю кінотеатру "Київ".

"Про намір заявили ГО "Фонд "Молодість", ПрАТ "Мультіплекс-Холдинг", ТОВ "Планета Кіно", ТОВ "Компанія "Таурус-Альянс" та ТОВ "Сінема-Центр". Департамент видав доручення першому заявнику на проведення оцінки будівлі кінотеатру і 4 лютого затвердив висновок про вартість", - зазначив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

Стартова орендна плата становить 569 253 грн (без ПДВ).

"З урахуванням наданих пропозицій та з метою вивчення попиту інформація про намір передачі в оренду кінотеатру розміщена сьогодні на офіційному веб-сайті Департаменту та на Офіційному порталі Києва", - зазначив Володимир Слончак.

Міська влада шукатиме орендарів приміщення кінотеатру «Київ» до березня. Однією умов оренди є збереження фестивального профілю культурного закладу.

"Зокрема, відповідно до попередніх умов конкурсу, орендар має приділяти значну увагу популяризації українського національного кінематографа, продовжити співпрацю з найбільшими міжнародними кінофестивалями, у тому числі КМКФ "Молодість", "DocuDays", "КРОК", Одеський МКФ тощо, а також посольствами для проведення фестивалів національного кіно різних країн; здійснювати покази артхаусного кіно, а також проводити освітні та благодійні заходи", - зазначив Слончак.

Департамент прийматиме заяви від потенційних орендарів із підтвердженням сплати першої частини авансової орендної плати (1 138 506 грн) до 1 березня включно.

Конкурс між претендентами проведуть через 20 календарних днів з дати публікації оголошення. Строк оренди становить 10 років.