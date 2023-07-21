На озброєнні ЗСУ вже 28 моделей безпілотників українського виробництва – Міноборони

Міноборони заявило, що вже поставило у ЗСУ тисячі дронів і безпілотників.

Міністерство оборони України з 22 лютого 2022 року прийняло на озброєння 28 моделей безпілотників різних типів вітчизняного виробництва. ЗСУ передали тисячі одиниць у межах закупівель відомства.

Про це повідомило Міноборони.

Серед цих БПЛА — дев’ять моделей дронів-камікадзе (три літакового типу), а також шість моделей FPV-дронів. Міністерство назвало своїм пріоритетом розвиток українського виробництва озброєння та військової техніки, зокрема й безпілотників.

"Тому оборонне відомство восени 2022 року суттєво спростило процедури для винахідників і виробників. Унаслідок чого термін прийняття в експлуатацію нового озброєння та техніки скоротився з приблизно 2 років до 3−5 тижнів. Постачання БПЛА українського виробництва для потреб ЗСУ постійно зростає у геометричній прогресії", — заявили у міністерстві.

Міноборони домовилося з українськими компаніями про серійне виробництво десяти моделей безпілотників різних типів. Назви та обсяги безпілотників не розкривають "з міркувань безпеки".

Також у 2023 році відомство уклало державний контракт на закупівлю розвідувального дрона. Зараз завершили випробування єдиного дрону-камікадзе, розробником якого є одне із підприємств Укроборонпрому. Триває процедура допуску цього безпілотника до експлуатації.