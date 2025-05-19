На озброєнні ЗСУ з'явиться мобільний вогнеметний ударний комплекс KRAMPUS

Вогнеметний ударний комплекс призначений для виконання штурмових та оборонних завдань.

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у ЗСУ мобільний вогнеметний ударний комплекс українського виробництва KRAMPUS, який призначений для виконання штурмових та оборонних завдань.

Про це і нформує Міноборони.

Мобільний вогнеметний ударний комплекс KRAMPUS має компактні розміри та вагу, поміщається у кузов пікапа, мікроавтобуса або на причіп.