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На озброєнні ЗСУ з'явиться мобільний вогнеметний ударний комплекс KRAMPUS

19 травня 2025, 17:29
На озброєнні ЗСУ з'явиться мобільний вогнеметний ударний комплекс KRAMPUS
Фото: Міноборони
Вогнеметний ударний комплекс призначений для виконання штурмових та оборонних завдань.
Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у ЗСУ мобільний вогнеметний ударний комплекс українського виробництва KRAMPUS, який призначений для виконання штурмових та оборонних завдань.
 
Про це інформує Міноборони.
 
Мобільний вогнеметний ударний комплекс KRAMPUS має компактні розміри та вагу, поміщається у кузов пікапа, мікроавтобуса або на причіп.
 
Він обладнаний двома безшумними електричними двигунами й гусеничним шасі, що забезпечує високу прохідність складним рельєфом – може пересуватись бездоріжжям, лісовими хащами, піском, болотом, долати крутосхили.
 
Також KRAMPUS має стійкі до впливу РЕБ канали управління, працює у холод, спеку, сніг, дощ. Місткості акумуляторів платформи вистачає на кілька годин безперервного руху. Завдяки цьому може тривалий час працювати на позиції у режимі чергування.
 
Цей наземний роботизований комплекс обладнаний відеокамерами та бойовим модулем з реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, здатними знищувати живу силу й легкоброньовану техніку противника.
 
В оборонному відомстві зазначили, що загалом від початку повномасштабного вторгнення кодифікували та допустили до експлуатації у Силах оборони понад 80 наземних роботизованих комплексів (НРК), більшість з яких – українського виробництва.
 
Зокрема у 2023 році Міноборони кодифікувало майже 10 НРК вітчизняного виробництва, торік – понад 50. Від початку 2025 року – понад 20.
 
Ці українські НРК виконують завдання із розвідки, мінування та розмінування різними способами, логістики, евакуації, патрулювання тощо. Оснащені бойовими модулями наземні дрони ведуть штурмові та оборонні дії. Є також НРК-камікадзе.

 

міноборонивійна в Україніросія окупанти

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