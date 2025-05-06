На парад до путіна приїдуть лідери майже 30 країн
06 травня 2025, 20:51
Військовослужбовці із 13 країн пройдуть Красною площею
Щонайменше 29 світових лідерів відвідають так званий парад Перемоги у столиці росії москві 9 травня.
Про це розповів помічник нелегітимного президента рф путіна Юрій Ушаков, інформує російське пропагандистське агентство "РИА Новости" у Тelegram.
Як зазначають у повідомленні, зокрема, йдеться про лідерів Бразилії, Китаю, Палестини, Єгипту. Також очікують на представника Північної Кореї, а Індію, Нікарагуа й ПАР представлять делегації на високому рівні.
Окремо Ушаков згадав Венесуелу, яка буде представлена на параді на найвищому рівні – президент країни Ніколас Мадуро здійснить візит до росії 7–9 травня.
За його словами, військовослужбовці із 13 країн пройдуть Красною площею. Він уточнює, що на параді Перемоги в москві будуть ветерани з низки іноземних країн, зокрема зі США.
путін, як зазначає ТАСС, проведе 9 травня зустрічі із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі та президентом Сербії Александром Вучичем, а також зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робером Фіцо і президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим.