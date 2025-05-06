Військовослужбовці із 13 країн пройдуть Красною площею

Щонайменше 29 світових лідерів відвідають так званий парад Перемоги у столиці росії москві 9 травня.

Про це розповів помічник нелегітимного президента рф путіна Юрій Ушаков, інформує російське пропагандистське агентство "РИА Новости" у Тelegram.

Як зазначають у повідомленні, зокрема, йдеться про лідерів Бразилії, Китаю, Палестини, Єгипту. Також очікують на представника Північної Кореї, а Індію, Нікарагуа й ПАР представлять делегації на високому рівні.

Окремо Ушаков згадав Венесуелу, яка буде представлена ​​на параді на найвищому рівні – президент країни Ніколас Мадуро здійснить візит до росії 7–9 травня. За його словами, військовослужбовці із 13 країн пройдуть Красною площею. Він уточнює, що на параді Перемоги в москві будуть ветерани з низки іноземних країн, зокрема зі США.

путін, як зазначає ТАСС, проведе 9 травня зустрічі із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі та президентом Сербії Александром Вучичем, а також зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини Робером Фіцо і президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим.