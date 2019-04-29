На параді 9 травня у Москві не буде жодного іноземного лідера
"Спеціальні запрошення главам держав відвідати Москву 9 травня не розсилалися"-, зазначив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє "Укрінформ".
Видання зазначають, що в останні роки участь у параді лідерів зарубіжних країн скорочувалася. У 2015 році, коли Росія відзначала 70-річчя Перемоги, приїхали близько 30 зарубіжних лідерів: президенти багатьох країн СНД, а також лідери Монголії, В'єтнаму, Венесуели, Сербії. Тоді на параді був присутній і генсек ООН Пан Гі Мун. Глави європейських держав тоді відмовилися від візитів через агресію РФ на сході України. У 2015-му виняток становила канцлер ФРН Ангела Меркель, але вона прибула в Москву 10 травня. У 2016 році почесним гостем на параді 9 травня був президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. У 2017-му приїхав лише президент Молдови Ігор Додон. У
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО