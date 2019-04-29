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На параді 9 травня у Москві не буде жодного іноземного лідера

"Спеціальні запрошення главам держав відвідати Москву 9 травня не розсилалися"
У цьому році на святкування Дня Перемоги до Москви не приїде жоден іноземний лідер.
На параді 9 травня у Москві не буде жодного іноземного лідера Фото: ipkins.ru

"Спеціальні запрошення главам держав відвідати Москву 9 травня не розсилалися"-, зазначив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє "Укрінформ".

Видання зазначають, що в останні роки участь у параді лідерів зарубіжних країн скорочувалася. У 2015 році, коли Росія відзначала 70-річчя Перемоги, приїхали близько 30 зарубіжних лідерів: президенти багатьох країн СНД, а також лідери Монголії, В'єтнаму, Венесуели, Сербії. Тоді на параді був присутній і генсек ООН Пан Гі Мун. Глави європейських держав тоді відмовилися від візитів через агресію РФ на сході України. У 2015-му виняток становила канцлер ФРН Ангела Меркель, але вона прибула в Москву 10 травня. У 2016 році почесним гостем на параді 9 травня був президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. У 2017-му приїхав лише президент Молдови Ігор Додон. У 

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29 04 2019 22:29
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