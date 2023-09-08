На парламентському саміті G7 ухвалили декларацію на підтримку України

Також очільники парламентів підтримали ініціативи своїх урядів щодо посилення далекосяжних санкцій проти росії та білорусі.

Спікери парламентів країн G7 за результатами роботи парламентського саміту "Групи Семи" ухвалили декларацію на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Як зазначається, цією декларацією підписанти вкотре найрішучіше засудили загарбницьку війну росії проти України, наголосили на важливості розслідування скоєних злочинів і покаранні винних та закликали рф "негайно, повністю та безумовно" вивести свої сили та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України.

Водночас декларація засуджує вихід російської федерації із Чорноморської зернової ініціативи й закликає її повернутися до неї, забезпечивши експорт українського зерна із чорноморських портів.

Крім того, спікери прламентів засудили ядерну риторику росії та її оголошення про намір розмістити ядерну зброю у білорусі, закликавши повернути Запорізьку АЕС компетентним органам України.

Насамкінець у документі зазначається, що підписанти чітко усвідомлюють необхідність подальшого зміцнення співпраці та солідарності з партнерами-однодумцями з метою підтримки і зміцнення вільного й відкритого міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.