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ПОЛІТИКА

На передовій в Україні солдати змушені підлаштовуватися під політику Вашингтона – WSJ

15 лютого 2024, 13:36
На передовій в Україні солдати змушені підлаштовуватися під політику Вашингтона – WSJ
Фото: з відкритих джерел
Українські військові продовжать битися, навіть якщо Америка припинить фінансування.

Олександр Кучерявенко, український військовий під час патрулювання на східному фронті зробив кілька пострілів по російській штурмовій групі, а потім зупинився, щоб заощадити боєприпаси. Ситуація в гарячих точках, таких як Авдіївка, показує, чому втрата американського фінансування стане величезним ударом. 

У військових закінчуються артилерійські та інші боєприпаси, в одному з підрозділів залишилося всього дев'ять снарядів. Бригади в Авдіївці оснащені американськими бронемашинами Bradley, танками Abrams і самохідними гаубицями M109, які потребують заміни та постійного припливу запасних частин.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Ми використовуємо боєприпаси, тільки якщо ситуація критична", — говорить Кучерявенко про свій гранатомет, встановлений на американському Humvee (повнопривідний військовий автомобіль).

Згідно з даними дослідницької групи Кільського інституту в Німеччині, за два роки США виділили Україні близько 44% всієї іноземної військової допомоги або близько $44,2 мільярда. Але навіть з урахуванням американських поставок Україна відчуває брак боєприпасів для артилерії та протиракетної оборони просто тому, що Захід не може зробити це досить швидко. Українські солдати стежать за політикою в США через Telegram-канали та ЗМІ.

"Мітч Макконнелл (американський політик-республіканець) насправді непоганий хлопець", — каже 28-річний Андрій Прокопенко, командир підрозділу Кучерявенка.

Наразі США постачають зброю і боєприпаси, використовуючи вже узгоджене з Конгресом фінансування. Начальник відділу закупівель армії США Даг Буш каже, що існує затримка між виділенням урядових коштів і тим, коли будуть поставки на Україну.

Представник оборонного відомства США заявив, що відсутність впевненості в постачанні зброї ускладнить Україні планування операцій. Загроза припинення поставок американських боєприпасів призвела до того, що деякі бригади вже економлять. Кучерявенко, службовець 93-ї механізованої бригади, каже, що його підрозділ має використовувати близько 1000 боєприпасів до гранатомета Mk 19 на тиждень, але часто витрачає від 100 до 200. Вони бережуть снаряди для більших наступів.

47-та механізована бригада ЗСУ ввела в бій під Авдіївкою БМП Bradley, танки Abrams і гаубиці М109. Лейтенант Олександр Ширшин каже, що Bradley виробництва BAE Systems — найкраща бойова машина піхоти, з якою він стикався. Вони ведуть більшу частину боїв усередині міста, а танки Abrams використовуються для стримування росіян на флангах міста.

"Сьогодні у нас достатньо Bradley, але на завтра їх не вистачить. І навіть за нинішнього рівня підтримки США до техніки немає достатньої кількості запчастин", — сказав він.

Оскільки запаси США великі, вони також можуть відправляти дуже специфічне обладнання, яке може бути малопомітним, але важливим — від машин для командних пунктів до цистерн для води й баків для палива, вважає експерт Шведського університету оборони Оскар Йонссон. Попри втому і дедалі більший песимізм щодо долі Авдіївки, більшість солдатів заявили, що продовжуватимуть битися, навіть якщо Вашингтон припинить фінансування.

"Ми повинні продовжувати, це питання нашого виживання, але втрати зростатимуть, ми втратимо більше території й більше людей", — сказав Ширшин.

війнаЗСУАмерика

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