CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовик із Миколаївської області Віталій Нароженко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На передовій загинув військовик із Миколаїщини Віталій Нароженко
Військовослужбовцю було 23 роки
Фото: ukr.media
"Вчора, 17 лютого, у віці 23 років в районі проведення ООС на території Донецької області під час виконання службових обов'язків пішов з життя військовослужбовець Збройних сил України, уродженець с. Костувате Братського району Миколаївської області Віталій Нароженко", – повідомили в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні ООС зафіксовано 10 обстрілів з боку бойовиків, у семи випадках окупанти застосовували заборонене важке озброєння. Бійці 128-ї бригади підтвердили, що один з українських військових - Ігор Мирончук - потрапив у полон бойовиків.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 02 2019 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров