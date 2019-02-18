На передовій загинув військовик із Миколаїщини Віталій Нароженко

У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовик із Миколаївської області Віталій Нароженко.

"Вчора, 17 лютого, у віці 23 років в районі проведення ООС на території Донецької області під час виконання службових обов'язків пішов з життя військовослужбовець Збройних сил України, уродженець с. Костувате Братського району Миколаївської області Віталій Нароженко", – повідомили в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації на своїй сторінці у Facebook.