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На передовій загинув військовик із Миколаїщини Віталій Нароженко

Військовослужбовцю було 23 роки
У районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовик із Миколаївської області Віталій Нароженко.
На передовій загинув військовик із Миколаїщини Віталій Нароженко Фото: ukr.media

"Вчора, 17 лютого, у віці 23 років в районі проведення ООС на території Донецької області під час виконання службових обов'язків пішов з життя військовослужбовець Збройних сил України, уродженець с. Костувате Братського району Миколаївської області Віталій Нароженко", – повідомили в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні ООС зафіксовано 10 обстрілів з боку бойовиків, у семи випадках окупанти застосовували заборонене важке озброєння. Бійці 128-ї бригади підтвердили, що один з українських військових - Ігор Мирончук - потрапив у полон бойовиків.

 

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18 02 2019 17:59
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