На передвиборчому мітингу Порошенка в Києві відбулися сутички

"Кампанію спілкування з виборцями намагаються перевести в формат вуличних заворушень. Це вже навіть не брудна політична технологія. Це спроба поставити під загрозу саме проведення виборів, зірвати їх. І це точно не український сценарій! Обов'язок української влади - цього сценарію ніяк не допустити", - сказав глава держави під час передвиборчого мітингу в центрі Києва.

При цьому, як повідомляє кореспондент LB.ua, київська зустріч Порошенка з виборцями теж пройшла не без пригод.

На акцію прийшли учасники мітингу з антипрезидентськими плакатами, через які відбулися дві бійки. Під час однієї з сутичок двоє співробітників поліції вивели одного з нападників під руки.

За даними ГУ НП у Києві, його доставили в управління поліції для пояснень. На нього складуть адміністративні матеріали за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Загалом захід відбувся без грубих порушень правопорядку.

За оцінками поліції, участь у зустрічі з Порошенком взяли близько 25 тис. чоловік.