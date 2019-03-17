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На передвиборчому мітингу Порошенка в Києві відбулися сутички

Порошенко сказав, що вуличні заворушення - загроза виборам
Президент Петро Порошенко розцінює заворушення в місцях зустрічей виборців з кандидатами в президенти як спробу зірвати вибори.
На передвиборчому мітингу Порошенка в Києві відбулися сутички Фото: ukr.lb.ua

"Кампанію спілкування з виборцями намагаються перевести в формат вуличних заворушень. Це вже навіть не брудна політична технологія. Це спроба поставити під загрозу саме проведення виборів, зірвати їх. І це точно не український сценарій! Обов'язок української влади - цього сценарію ніяк не допустити", - сказав глава держави під час передвиборчого мітингу в центрі Києва.

При цьому, як повідомляє кореспондент LB.ua, київська зустріч Порошенка з виборцями теж пройшла не без пригод.

На акцію прийшли учасники мітингу з антипрезидентськими плакатами, через які відбулися дві бійки. Під час однієї з сутичок двоє співробітників поліції вивели одного з нападників під руки.

За даними ГУ НП у Києві, його доставили в управління поліції для пояснень. На нього складуть адміністративні матеріали за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Загалом захід відбувся без грубих порушень правопорядку.

За оцінками поліції, участь у зустрічі з Порошенком взяли близько 25 тис. чоловік.

За словами кореспондента, нападники діяли під координацією співробітників поліції. Однак звичайні правоохоронці з поліції діалогу про це нічого не знали і діяли за ситуацією.

 
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17 03 2019 14:47
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