На передвиборчому мітингу Порошенка в Києві відбулися сутички
"Кампанію спілкування з виборцями намагаються перевести в формат вуличних заворушень. Це вже навіть не брудна політична технологія. Це спроба поставити під загрозу саме проведення виборів, зірвати їх. І це точно не український сценарій! Обов'язок української влади - цього сценарію ніяк не допустити", - сказав глава держави під час передвиборчого мітингу в центрі Києва.
При цьому, як повідомляє кореспондент LB.ua, київська зустріч Порошенка з виборцями теж пройшла не без пригод.
На акцію прийшли учасники мітингу з антипрезидентськими плакатами, через які відбулися дві бійки. Під час однієї з сутичок двоє співробітників поліції вивели одного з нападників під руки.
За даними ГУ НП у Києві, його доставили в управління поліції для пояснень. На нього складуть адміністративні матеріали за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).
Загалом захід відбувся без грубих порушень правопорядку.
За оцінками поліції, участь у зустрічі з Порошенком взяли близько 25 тис. чоловік.
За словами кореспондента, нападники діяли під координацією співробітників поліції. Однак звичайні правоохоронці з поліції діалогу про це нічого не знали і діяли за ситуацією.
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