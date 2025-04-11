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На перемовинах з рф є лише один пункт – припинення вогню – Держдеп

11 квітня 2025, 09:09
На перемовинах з рф є лише один пункт – припинення вогню – Держдеп
Фото: з вільних джерел
У Вашингтоні не бачать сенсу порушувати інші теми, поки не буде досягнуто "головної мети", яка полягає у припиненні бойових дій
Припинення вогню є наразі єдиним, що може обговорюватися під час дипломатичних контактів з росією.
 
Про це під час брифінгу для преси повідомила спікерка Державного департаменту США Теммі Брюс.  
 
За словами посадовиці, у Вашингтоні не бачать сенсу порушувати інші теми, поки не буде досягнуто "головної мети", яка полягає у припиненні бойових дій.
 
Брюс назвала війну в Україні "м'ясорубкою, у якій динаміка не може бути вирішена військовим шляхом". Поки не припиняться "стрілянина та вбивства", США будуть зосереджені лише на перемир'ї, без фіналізації інших параметрів.
 
У Держдепі підтвердили слова очільника відомства Марко Рубіо, що "за кілька тижнів ми дізнаємося, як серйозно налаштована росія". США "будуть уважно стежити за поведінкою" кремля. 
СШАвійна в Україніперемовиниросія окупанти

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