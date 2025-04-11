На перемовинах з рф є лише один пункт – припинення вогню – Держдеп

У Вашингтоні не бачать сенсу порушувати інші теми, поки не буде досягнуто "головної мети", яка полягає у припиненні бойових дій

Припинення вогню є наразі єдиним, що може обговорюватися під час дипломатичних контактів з росією.

Про це під час брифінгу для преси повідомила спікерка Державного департаменту США Теммі Брюс.

За словами посадовиці, у Вашингтоні не бачать сенсу порушувати інші теми, поки не буде досягнуто "головної мети", яка полягає у припиненні бойових дій.

Брюс назвала війну в Україні "м'ясорубкою, у якій динаміка не може бути вирішена військовим шляхом". Поки не припиняться "стрілянина та вбивства", США будуть зосереджені лише на перемир'ї, без фіналізації інших параметрів.

У Держдепі підтвердили слова очільника відомства Марко Рубіо, що "за кілька тижнів ми дізнаємося, як серйозно налаштована росія". США "будуть уважно стежити за поведінкою" кремля.