На перемовинах з рф є лише один пункт – припинення вогню – Держдеп
11 квітня 2025, 09:09
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У Вашингтоні не бачать сенсу порушувати інші теми, поки не буде досягнуто "головної мети", яка полягає у припиненні бойових дій
Припинення вогню є наразі єдиним, що може обговорюватися під час дипломатичних контактів з росією.
Про це під час брифінгу для преси повідомила спікерка Державного департаменту США Теммі Брюс.
За словами посадовиці, у Вашингтоні не бачать сенсу порушувати інші теми, поки не буде досягнуто "головної мети", яка полягає у припиненні бойових дій.
Брюс назвала війну в Україні "м'ясорубкою, у якій динаміка не може бути вирішена військовим шляхом". Поки не припиняться "стрілянина та вбивства", США будуть зосереджені лише на перемир'ї, без фіналізації інших параметрів.
У Держдепі підтвердили слова очільника відомства Марко Рубіо, що "за кілька тижнів ми дізнаємося, як серйозно налаштована росія". США "будуть уважно стежити за поведінкою" кремля.