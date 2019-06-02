На підтримку Сущенка запускають міжнародний флешмоб
Про це заявила керівник організації Ірина фон Бург, повідомляє "Укрінформ".
"Дорогі українці, а також друзі України у світі! Восьмого лютого талановита людина, кореспондент "Укрінформу "у Парижі Роман Сущенко відзначає своє 50-річчя. Але він зустріне цей ювілейний для себе день у російській в'язниці, куди протиправно заґратований", - наголосили у Всесвітньому русі патріотів України.
Українські патріоти у світі та друзі України висловили упевненість, що Роман, а також більше сотні інших заручників кремлівського режиму та військовополонених, якнайскоріше повернуться на Батьківщину, до своїх родин, друзів, колег.
"Просимо підтримати Романа та усіх політичних в'язнив Кремля у рамках всесвітньої акції. Пишіть листи, слова підтримки, вітання Роману, зробіть фото із його плакатом. Поширюйте це у соціальних мережах та медіа", - закликала фон Бург, підкресливши, що "для Романа, його рідних, близьких та колег це є дуже важливо".
Раніше 12 вересня Верховний суд Росії визнав законним вирок українському журналісту Роману Сущенку.
Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.
У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.
Як відомо, суд у Москві засудив до 12 років колонії суворого режимуукраїнського журналіста Романа Сущенка.
Уряд Канади та ОБСЄ засудили рішення російського суду про ув’язнення українського журналіста Романа Сущенка за звинуваченням у "шпигунстві" до 12 років колонії.
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