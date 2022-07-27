На півночі Чехії через масштабні пожежі заборонили відвідувати ліси
Туристи не зможуть потрапити на територію Національного парку Чеська Швейцарія. Третю добу вогнеборцям там не вдається взяти під контроль велику лісову пожежу.
Охоплена вогнем площа наближається до 1000 гектарів, повідомив в інтерв'ю "Чеському телебаченню" директор Пожежної служби порятунку Володимир Влчек.
У районі міста Дечин евакуйовано мешканців селищ Висока Липа та Єтршиховиці.
Повідомляється, що подальше поширення вогню залежатиме від сили та напрямку вітру.
Словаччина пообіцяла направити до Чехії пожежні машини, Італія – літаки пожежогасіння, Польща – гелікоптери.
За словами Влчека, повністю загасити вогонь вдасться лише за кілька днів.
Поліція розслідує злочин "створення небезпечної ситуації через необережність", повідомив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.
Район пожежі оточений поліцією, яка контролює під'їзні шляхи та порожні будівлі.
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