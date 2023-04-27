На півночі Польщі знайшли уламки ракети, на ній були написи російською – ЗМІ

Ймовірні російські надписи на уламках, про які повідомляють журналісти, можуть вказувати на зброю радянського виробництва.

У селі Бидгощ, що знаходиться у центрально-північній частині Польщі, в лісі знайдено уламки військового об'єкта.

Журналісти RMF24 дізналися, що може йтися про ракету типу "повітря-земля". У коментарях місцевих ЗМІ також роблять припущення, що це міг бути безпілотник.

"Знайдено залишки неідентифікованого військового об'єкта. Ситуація не загрожує безпеці місцевих жителів", – написало вранці у своєму мікроблозі в Twitter Міністерство оборони Польщі.

А генпрокурор Збігнєв Зьобро запевнив, що на місці вже працюють усі необхідні служби.

"Військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об'єкта, який виявили в лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія", – написав він у себе в Twitter.

Журналісти тим часом зазначають, що ймовірні уламки ракети виявили в лісі у вівторок, але впали вони раніше. На них є надпис російською мовою, що може вказувати, що це зброя радянського виробництва. Бойової частини ракети немає.

Слід розуміти, що територія, де виявили уламки, розташована за близько 500 км від кордону з Україною, понад 400 км – від кордону з білоруссю, а також близько 240 км – з Калінінградською областю росії.