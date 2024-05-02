На півночі Швеції розпочалися великі військові навчання НАТО

Впродовж кількох днів дорогами Швеції рухатимуться військові колони із близько 200 військових машин та 1600 солдатів.

На півночі Швеції розпочалися великі навчання НАТО, в рамках яких американські підрозділи переміщуватимуться з Норвегії через Швецію до Фінляндії.

Про це інформує ERR.

Протягом кількох днів дорогами Швеції рухатимуться військові колони із близько 200 військових машин та 1600 солдатів. Колони розтягнуться на кілька кілометрів.

Як зазначається, маршрут розпочався у вівторок у Нарвіку, проходить через Норрботтен і закінчується у Роваярві у Фінляндії. Він став прелюдією до навчань Immediate Response, у яких беруть участь понад 24 000 міжнародних військових. А вони у свою чергу є частиною великої серії навчань НАТО Steadfast Defender.

У Швеції відпрацьовується підтримка американських підрозділів: шведи повинні забезпечити транспорт та безпеку на шляху через Атлантичний океан до північної частини Скандинавії.

"Зміни клімату, геополітичні конфлікти, швидкий розвиток нових технологій та розширення кордонів НАТО на північ привернули додаткову увагу до Арктики. Водночас Китай та росія намагаються картографувати цю діяльність", – йдеться у повідомленні.

За оцінкою Служби державної безпеки Швеції, у Норрботтені, ключовому вузлі переміщення військ, зросли загрози безпеці. Тут знаходиться найкраща військова інфраструктура Швеції, є й необхідне сполучення із сусідніми країнами.

Стратегічне та економічне значення цього регіону посилюється завдяки доступу до металів та мінералів, що використовуються у промисловості, а також в оборонній, космічній, інформаційній та комунікаційній галузях.

2015 року відбулося подібне переміщення військ під назвою Dragon Ride з Балтійського регіону до Німеччини. Це було відповіддю на російське вторгнення до України у 2014 році.

"Тепер ситуація значною мірою схожа. США дають зрозуміти, що контролюють розширений кордон НАТО у напрямку Арктики", – додали у виданні.