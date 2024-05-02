Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На півночі Швеції розпочалися великі військові навчання НАТО

02 травня 2024, 17:35
На півночі Швеції розпочалися великі військові навчання НАТО
Фото: з вільного доступу
Впродовж кількох днів дорогами Швеції рухатимуться військові колони із близько 200 військових машин та 1600 солдатів.

На півночі Швеції розпочалися великі навчання НАТО, в рамках яких американські підрозділи переміщуватимуться з Норвегії через Швецію до Фінляндії.

Про це інформує ERR.

Протягом кількох днів дорогами Швеції рухатимуться військові колони із близько 200 військових машин  та 1600 солдатів. Колони розтягнуться на кілька кілометрів.

Як зазначається, маршрут розпочався у вівторок у Нарвіку, проходить через Норрботтен і закінчується у Роваярві у Фінляндії. Він став прелюдією до навчань Immediate Response, у яких беруть участь понад 24 000 міжнародних військових. А вони у свою чергу є частиною великої серії навчань НАТО Steadfast Defender.

У Швеції відпрацьовується підтримка американських підрозділів: шведи повинні забезпечити транспорт та безпеку на шляху через Атлантичний океан до північної частини Скандинавії.

"Зміни клімату, геополітичні конфлікти, швидкий розвиток нових технологій та розширення кордонів НАТО на північ привернули додаткову увагу до Арктики. Водночас Китай та росія намагаються картографувати цю діяльність", – йдеться у повідомленні. 

За оцінкою Служби державної безпеки Швеції, у Норрботтені, ключовому вузлі переміщення військ, зросли загрози безпеці. Тут знаходиться найкраща військова інфраструктура Швеції, є й необхідне сполучення із сусідніми країнами.

Стратегічне та економічне значення цього регіону посилюється завдяки доступу до металів та мінералів, що використовуються у промисловості, а також в оборонній, космічній, інформаційній та комунікаційній галузях.

2015 року відбулося подібне переміщення військ під назвою Dragon Ride з Балтійського регіону до Німеччини. Це було відповіддю на російське вторгнення до України у 2014 році. 

"Тепер ситуація значною мірою схожа. США дають зрозуміти, що контролюють розширений кордон НАТО у напрямку Арктики", – додали у виданні. 

НАТОвійна в Українінавчання військовихросія-агресор

Останні матеріали

росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте чи надовго – Мік Раян
Політика
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте чи надовго – Мік Раян
Переклад iPress – 02 травня 2024, 22:13
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Переклад iPress – 02 травня 2024, 15:39
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Політика
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Переклад iPress – 02 травня 2024, 11:58
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Політика
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Переклад iPress – 02 травня 2024, 08:53
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Політика
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 травня 2024, 15:14
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Політика
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Переклад iPress – 01 травня 2024, 12:31
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Політика
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Переклад iPress – 01 травня 2024, 08:26
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Технології
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 16:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється