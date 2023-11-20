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На початку повномасштабної війни лукашенко планував втекти до Польщі – журналіст

20 листопада 2023, 17:25
На початку повномасштабної війни лукашенко планував втекти до Польщі – журналіст
Олексаендр Лукашенко. Фото: bloomberg.com
У Польщі вийшла книга "Polska na wojnie" ("Польща на війні") журналіста Збігнєва Парафяновича, у якій розповідаються про раніше закриті від світу секретні факти.

На початку повномасштабної війни білоруський диктатор олександр лукашенко планував втекти до Польщі.

Про це заявив журналіст Збігнєв Парафьянович у своїй книзі Polska na wojnie, фрагмент якої навів журналіст Пилип Даб-Міровський.

За даними журналіста, польський уряд був серйозно стурбований тим, що лукашенко вступить у війну, і готував сценарій, за яким антирежимні диверсійні групи будуть відправлені в білоруський армійський тил, щоб сіяти хаос.

Однак, зрештою, лукашенко сам настільки злякався, що по різних каналах "навів справки" у Варшаві, чи дозволять йому перетнути кордон і полетіти з найближчого аеропорту.

"Він знав, що якщо справи в нього підуть погано, росіяни не дозволять йому піднятися у власний повітряний простір", — каже Парафьянович.

Польщавійна в Україніросія окупантилукашенко. білорусь

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