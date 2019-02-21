На полігоні в Київській області стався вибух, два строковика травмовані
"В результаті підриву невідомого вибухового предмета отримали травми двоє військовослужбовців строкової служби. Постраждалі доставлені до лікувального закладу Міністерства оборони України, їм надана кваліфікована медична допомога", - повідомили в прес-службі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців.
Життю військовослужбовців нічого не загрожує.
За попередніми даними, інцидент стався в результаті порушення заходів безпеки.
Призначено службове розслідування.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, із витратою 125 мін калібрів 120 та 82 мм. 1 український військовий загинув.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"