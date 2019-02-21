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На полігоні в Київській області стався вибух, два строковика травмовані

Строковики були госпіталізовані
У четвер, 21 лютого, на полігоні в Київській області стався вибух, травми отримали двоє солдатів-строковиків.
На полігоні в Київській області стався вибух, два строковика травмовані Фото: unn.com.ua

"В результаті підриву невідомого вибухового предмета отримали травми двоє військовослужбовців строкової служби. Постраждалі доставлені до лікувального закладу Міністерства оборони України, їм надана кваліфікована медична допомога", повідомили в прес-службі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців.

Життю військовослужбовців нічого не загрожує.

За попередніми даними, інцидент стався в результаті порушення заходів безпеки.

Призначено службове розслідування.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, з них 11 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, із витратою 125 мін калібрів 120 та 82 мм. 1 український військовий загинув.

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21 02 2019 17:47
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