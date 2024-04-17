На польско-українському кордоні заблоковані два КПП
Загалом заблоковано порядка 570 вантажівок.
Про це передає агенція новин Укрінформ.
Сьогодні польські феромери блокують рух вантажівок по двох пунктам пропуску, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або й взагалі перекривають рух.
Блокування відбувається на напрямку пунктів пропуску Ягодин і Рава-Руська.
Через ці два пункти польські протестувальники за минулу добу не пропускали вантажівки в бік Польщі, а через Ягодин, як і раніше, протестувальники пропускають в бік України незначну кількість вантажівок - вчора це було 80 вантажівок.
Сьогодні зранку на цих двох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 570 вантажівок.
Легкові автомобілі автобуси скрізь вільно перетинають кордон.
В Державній митній службі повідомили, що вже завтра польські протестувальники відновлять блокування руху вантажівок на пункті пропуску Корчова - Краківець.
"За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 18 квітня по 09:00 20 квітня 2024 року перед пунктом пропуску Корчова - Краківець", - повідомили у відомстві.
Пропускна здатність складатиме один автомобіль на годину, але це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів, а от рух пасажирського транспорту в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.