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На польско-українському кордоні заблоковані два КПП

17 квітня 2024, 13:49
На польско-українському кордоні заблоковані два КПП
Фото: provolyn.com
Польські протестувальники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску Ягодин і Рава-Руська.

Загалом заблоковано порядка 570 вантажівок.

Про це передає агенція новин Укрінформ.

Сьогодні польські феромери блокують рух вантажівок по двох пунктам пропуску, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або й взагалі перекривають рух. 

Блокування відбувається на напрямку пунктів пропуску Ягодин і Рава-Руська. 

Через ці два пункти польські протестувальники за минулу добу не пропускали вантажівки в бік Польщі, а через Ягодин, як і раніше, протестувальники пропускають в бік України незначну кількість вантажівок - вчора це було 80 вантажівок. 

Сьогодні зранку на цих двох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 570 вантажівок. 

Легкові автомобілі автобуси скрізь вільно перетинають кордон.

В Державній митній службі повідомили, що вже завтра польські протестувальники відновлять блокування руху вантажівок на пункті пропуску Корчова - Краківець.

"За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 18 квітня по 09:00 20 квітня 2024 року перед пунктом пропуску Корчова - Краківець", - повідомили у відомстві. 

Пропускна здатність складатиме один автомобіль на годину, але це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів, а от рух пасажирського транспорту в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.

 
блокада кордонуПольща

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