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ПОЛІТИКА

На полях, засіяних бомбами, українські фермери ризикують втратити врожай — NYT

12 березня 2023, 12:13
На полях, засіяних бомбами, українські фермери ризикують втратити врожай — NYT
Фото: bloomberg.com
Нерозірвані міни на українських полях – це світова проблема.

Фермери, які вирішили сісти у свої трактори і обробляти свою землю, ризикують загинути або бути розчленованими мінами, снарядами та іншими боєприпасами, що засмічують поля.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Вирощуючи кавуни, ячмінь, соняшникову олію та кукурудзу, родючі землі України виховували покоління, доставляли величезні обсяги продовольства у світ і тепер можуть стати вкрай необхідним джерелом життя для країни. Але хоча російських військ, які колись окупували багато полів південної України, давно немає, вони залишили колосальний масив вибухівки, деякі покинуті, а інші прилаштовані як пастки.

Українські військові витіснили російські сили зі значної частини Херсонської області минулої осені, але відновлення після восьми місяців окупації було повільним. Російські війська все ще контролюють територію області на схід від Дніпра, а це означає, що значна частина нещодавно звільнених земель залишається в зоні дії російської артилерії. 

Глобальна організація з розмінування HALO Trust вважає, що міни та вибухівка могли забруднити територію розміром з Великобританію. Найбільш проблемна територія Херсонщини

"росіяни мінували все: від міст і ліній електропередач до дитячих іграшок, собачих будок і вуликів, – сказав Олександр Дворецький, керівник відділу розмінування ДСНС у Херсонській області. – Мета в тому, щоб не дати нам повернути людям стабільне життя".

За його словами, з жовтня сапери знищили понад 16 тисяч мін і боєприпасів, у тому числі касетних і це лише незначна частка від загальної кількості. За оцінками Дворецького, близько 300 тисяч гектарів доведеться розмінувати, перш ніж вони знову стануть придатними для сільського господарства. Це не лише руйнує українське фермерство, а й відбивається на ситуації в усьому світі.

Морський коридор, узгоджений ООН минулого року, щоб дозволити вже зібраному українському зерну обійти російську блокаду, частково пом’якшив глобальну продовольчу кризу, спричинену війною. Угода має закінчитися 18 березня, але навіть якщо її продовжать, українські аграрії повинні мати можливість знову сіяти та збирати зернові.

Згідно з даними з відкритих джерел, зібраними HALO, з початку війни майже 200 мирних жителів загинули внаслідок мінно-вибухових аварій. Сотні поранено.

Багато українських фермерів вважають, що російські війська націлилися на їхні поля та техніку, щоб морити українців голодом і знищити один із найважливіших економічних двигунів країни.

На зерносховищі в Херсонській області, що належить компанії "Нібулон", жодна будівля не залишилася неушкодженою після просування російських військ. Останнім днем ​​у напівзруйнованих складах гнили купи смердючої пшениці, а нерозірвані снаряди лежали глибоко в асфальті. Навіть металеву водонапірну вежу підірвали. За рік російського вторгнення "Нібулон" втратив обладнання та врожай майже на пів мільярда доларів.

війнаВрожайукраїнські фермери

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