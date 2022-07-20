ПОЛІТИКА НОВИНИЗа результатами четвертого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у вівторок, участь у виборах братимуть троє кандидатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На посаду Джонсона уже претендують Сунак, Мордонт і Трасс
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда".
За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, один голос не було зараховано. За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:
- молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (92, було 82);
- колишній міністр фінансів Ріші Сунак (118, було 115);
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міністерка закордонних справ Ліз Трасс (86, було 71).
Натомість колишня міністерка із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох набрала найменшу кількість голосів – 59 (було 58) – і вибуває з перегонів.
У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.
У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.
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