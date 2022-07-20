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На посаду Джонсона уже претендують Сунак, Мордонт і Трасс

За результатами четвертого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у вівторок, участь у виборах братимуть троє кандидатів.
На посаду Джонсона уже претендують Сунак, Мордонт і Трасс Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, один голос не було зараховано. За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:
 
  1. молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (92, було 82);
  2. колишній міністр фінансів Ріші Сунак (118, було 115);
  3. міністерка закордонних справ Ліз Трасс (86, було 71).
     
Натомість колишня міністерка із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох набрала найменшу кількість голосів – 59 (було 58) – і вибуває з перегонів.
 
У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.
 
У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.
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20 07 2022 09:50
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