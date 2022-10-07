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На посаду лідера британських консерваторів претендують дев'ять осіб

У найближчі дні до перегонів можуть приєднатися глава британського МВС Пріті Пател і міністр закордонних справ Ліз Трас
Молодший міністр з торгової політики Великої Британії Пенні Мордонт заявила, що висуває свою кандидатуру на посаду голови Консервативної партії і британського прем'єра
На посаду лідера британських консерваторів претендують дев Фото: dt.ua

Про це повідомляє Sky News.

"Наше керівництво має помінятися. Воно повинно трохи менше фокусуватися на лідері і набагато більше на країні", - заявила Мордонт.

"Я готова стати наступним лідером Консервативної партії", - додала вона.

Таким чином, міністр стане вже дев'ятою людиною, що приєдналася до перегонів за лідерство в британському урядом.

Мордонт також поширила в соцмережах трихвилинний відеоролик з оголошенням про рішення балотуватися на посаду лідера партії. У ньому закадровий голос називає "основні цінності країни" - свободу, чесність, мужність і співчуття - основними рушійними силами Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що серед тих, хто побореться за посаду прем'єра Великої Британії, - колишній глава МОЗ Саджид Джавід, ексміністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант, колишній глава мінфіну Ріші Сунак, міністр транспорту Грант Шаппс, голова спеціального комітету у закордонних справах Палати громад Том Тугендхат.

Sky News зазначає, що, як очікується, в найближчі дні до перегонів можуть приєднатися глава британського МВС Пріті Пател і міністр закордонних справ Ліз Трас.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який, згідно з результатами опитування YouGov, був найбільш перспективним потенційним кандидатом на посаду лідера Консервативної партії, відмовився висувати свою кандидатуру.

 

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10 07 2022 15:05
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