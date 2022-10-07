На посаду лідера британських консерваторів претендують дев'ять осіб
Про це повідомляє Sky News.
"Наше керівництво має помінятися. Воно повинно трохи менше фокусуватися на лідері і набагато більше на країні", - заявила Мордонт.
"Я готова стати наступним лідером Консервативної партії", - додала вона.
Таким чином, міністр стане вже дев'ятою людиною, що приєдналася до перегонів за лідерство в британському урядом.
Мордонт також поширила в соцмережах трихвилинний відеоролик з оголошенням про рішення балотуватися на посаду лідера партії. У ньому закадровий голос називає "основні цінності країни" - свободу, чесність, мужність і співчуття - основними рушійними силами Великої Британії.
Раніше повідомлялося, що серед тих, хто побореться за посаду прем'єра Великої Британії, - колишній глава МОЗ Саджид Джавід, ексміністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеремі Гант, колишній глава мінфіну Ріші Сунак, міністр транспорту Грант Шаппс, голова спеціального комітету у закордонних справах Палати громад Том Тугендхат.
Sky News зазначає, що, як очікується, в найближчі дні до перегонів можуть приєднатися глава британського МВС Пріті Пател і міністр закордонних справ Ліз Трас.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який, згідно з результатами опитування YouGov, був найбільш перспективним потенційним кандидатом на посаду лідера Консервативної партії, відмовився висувати свою кандидатуру.
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