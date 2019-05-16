Коломойський повернувся до України, - ОНОВЛЕНО

Спершу, о 02:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT", пізніше стало відомо, що цим літаком прилетів олігарх Ігор Коломойський.

Олігарх підтвердив своє прибуття в Україну. Але не відповів про те, чим займеться в першу чергу.

"На уточнююче питання, чим займеться в першу чергу, бізнесмен відповів, що не знає", – йдеться в повідомленні видання "theБабель", інформує "Радіо Свобода".

Оновлення. Головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов уточнив, що Коломойський прилетів чартером з Тель-Авіва. Разом з ним, за інформацією Бутусова, прилетіли двоє людей - бізнесмен Тимур Міндіч і народний депутат фракції "Відродження" Андрій Шипко.

Коломойський не перебуває в розшуку, на його ім'я стоїть тільки індекс інформування про приліт і відліт під час проходження контролю, тому контроль він пройшов без проблем.

Ігор Коломойський не був в Україні від червня 2017 року і мешкав у швейцарській Женеві. Від вересня 2018 року перебував у місті Герцлія в Ізраїлі. Сам олігарх розповідав, що перебрався зі Швейцарії в іншу країну "через сімейні обставини" і заявляв, що планує повернутися в Україну після першого туру президентських виборів.

Згодом бізнесмен казав, що сподівається на відсутність політичного тиску на суди при новообраному президенті Володимирі Зеленському і тому не остерігається повертатися до України. Він також сказав, що під час президентства Петра Порошенка "можна приїхати, а потім не виїхати".

Раніше Коломойський говорив, що Україна "потребує мільйонів Зеленських". Він також відзначав, що висунення Зеленського на президентські вибори не є помстою Петру Порошенку за націоналізацію "ПриватБанку". Відповідаючи на запитання про те, в якому статусі він готовий працювати із Зеленським, олігарх відповів, що "готовий консультувати новообраного президента".

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