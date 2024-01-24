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На праймеріз у Нью-Гемпширі перемогли Трамп і Байден

24 січня 2024, 09:43
На праймеріз у Нью-Гемпширі перемогли Трамп і Байден
Байден не проводив агітаційну кампанію в штаті.

Кандидат у президенти США на виборах у 2024 році Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії штату Нью-Гемпшир, тоді як президент Джо Байден переміг на боці Демократичної партії як кандидат-записувач.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що переконлива перемога Трампа робить реванш з Байденом у листопаді дедалі імовірнішим. Головна суперниця Трампа, Ніккі Гейлі, посіла друге місце.

Байден не проводив передвиборчої кампанії в цьому штаті та не вносив своє ім’я в бюлетень після того, як Нью-Гемпшир порушив нові партійні правила, провівши праймеріз перед Південною Кароліною. Виборці вручну вписували ім’я Джо Байдена в бюлетень. Це зробили близько 70% виборців із 37 тисяч.

Ніккі Гейлі заявила, що не зніматиме своєї кандидатури з передвиборчих перегонів, доки не відбудеться праймеріз у штаті Південна Кароліна.

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. 

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