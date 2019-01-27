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На президентські вибори планують прибути понад сто спостерігачів із США

"Ми очікуємо, що на перший тур виборів прибуде 100-150 спостерігачів. До Нового року зареєструвалися вже близько 50"
Близько п’ятдесяти осіб вже зареєструвалися для спостереження за виборами в Україні, а загальна кількість очікується на рівні 100-150 спостерігачів, серед яких як представники української діаспори, так і офіційні особи США.
На президентські вибори планують прибути понад сто спостерігачів із США Фото:Укрінформ

Про це розповів Директор з комунікацій Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський, повідомляє "Укрінформ".

"Ми очікуємо, що на перший тур виборів прибуде 100-150 спостерігачів. До Нового року зареєструвалися вже близько 50", - повідомив він.

Добрянський додав, що Український конгресовий комітет Америки - єдина організація у США, офіційно зареєстрована Центральною виборчою комісією України.

"Більшість поїдуть в Україну, але деякі залишаться також спостерігати за виборчим процесом на дільницях у Вашингтоні та Нью-Йорку", - зазначив представник УККА.

За його словами, участь планують взяти також офіційні особи США, члени Конгресу і низка штатів. Через "шатдаун" вони не могли планувати подорожі за кордон, однак, тепер, коли уряд знову працює, планування відновлюється.

"Лише вчора відкрився уряд, і вони тепер хоча б можуть планувати, хто і коли поїде. Я вже знаю, що моя конгресвумен хоче бути спостерігачем у Нью-Йорку. Консульство, де відбуватиметься голосування, розташоване саме в її окрузі", - пояснив він.

Щодо офіційних осіб, які поїдуть в Україну, Добрянський пояснив, що "тепер будемо мати розмови, оскільки Держдепартамент знову відкрився".

Нагадаємо, що глава Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок розповів, що російська влада додатково виділила своїм спецслужбам 350 мільйонів доларів для реалізації підривної діяльності в Україні в 2019 році.

 

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27 01 2019 20:55
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