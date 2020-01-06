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На Прикарпатті стався землетрус

За його інформацією, джерело землетрусу знаходилось у районі міста Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км
В Івано-Франківській області вранці зафіксовано землетрус магнітудою 3,2.
На Прикарпатті стався землетрус Фото: emsc-csem.org

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає Укрінформ.

"1 червня 2020 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з параметрами: магнітудою (за шкалою Ріхтера) 3,2 в Івано-Франківській області 07:22:49", - повідомляє центр спеціального контролю.

За його інформацією, джерело землетрусу знаходилось у районі міста Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км.

"Землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, та не несе загрози для населення", - запевнили у Головному центрі.

Цю інформацію підтверджують мешканці Долини.

У соцмережах люди стверджують, що відчули коливання у селах Велика Тур’я, Гошів та інших. У Долині, пишуть, були три потужні коливання, аж "у серванті посуда сильно задзвеніла".

Нагадаємо, що в американському штаті Айдахо стався землетрус магнітудою 6,5.

 

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01 06 2020 11:40
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