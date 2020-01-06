На Прикарпатті стався землетрус
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає Укрінформ.
"1 червня 2020 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з параметрами: магнітудою (за шкалою Ріхтера) 3,2 в Івано-Франківській області 07:22:49", - повідомляє центр спеціального контролю.
За його інформацією, джерело землетрусу знаходилось у районі міста Долина Івано-Франківської області на глибині 2 км.
"Землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, та не несе загрози для населення", - запевнили у Головному центрі.
Цю інформацію підтверджують мешканці Долини.
У соцмережах люди стверджують, що відчули коливання у селах Велика Тур’я, Гошів та інших. У Долині, пишуть, були три потужні коливання, аж "у серванті посуда сильно задзвеніла".
Нагадаємо, що в американському штаті Айдахо стався землетрус магнітудою 6,5.
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