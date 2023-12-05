На пункті пропуску зі Словаччиною відновили рух вантажівок

Пропуск вантажівок здійснюється у звичайному режимі.

Через словацький пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", розблокували рух вантажівок.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.

Через ускладнений рух на польському кордоні на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною.

Станом на ранок 5 грудня у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів.

4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися.