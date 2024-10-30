На путіна насувається грошова криза – Politico

Настав час Європі та США закрутити фінансові гайки росії і прискорити припинення війни.

В уряду рф закінчується простір для маневрів у фінансовій сфері, а у Заходу з'явився шанс наблизити закінчення війни в Україні, закривши лазівки в санкціях, які дають змогу кремлю заробляти.

Про це пише медіа організація Politico.

Плани путіна за витратами на 2025 рік показують, що москва має намір витратити на оборону 145 мільярдів доларів з приблизно 436 мільярдів доларів держвитрат.

Це склада понад 6,3% від ВВП рф, що є найвищим рівнем витрат з часів Холодної війни.

Разом з тим, президент рф вказав, що по всьому річному бюджету розкидані додаткові виплати, пов'язані з війною, включно з:

зарплату робітникам у незаконно окупованих регіонах України;

медичне обслуговування поранених солдатів;

розбір завалів;

ремонт інфраструктури та нерозкриті "секретні" витрати.

Старший науковий співробітник Фонду захисту демократій Пітер Доран каже, що реальне навантаження на російську економіку наближається до вражаючих 10% ВВП.

Проблема російського бюджету в тому, що влада не отримує достатньо грошей, аби покрити витрати, пов'язані з війною і кремль змушений працювати з дефіцитом, який у 2023 році складе близько 34 мільярдів доларів.

Через санкції москва не може збалансувати фінансову звітність за рахунок міжнародних запозичень і змушена платити внутрішнім кредиторам за позамежними відсотковими ставками - до 16% за 10-річними облігаціями. Крім того, влада спустошує Фонд національного добробуту, який був припасений на "чорний день".

В нормальних умовах ФНБ рф має дві мети це зберігати надлишкові податкові надходження в хороші часи і страхувати від низьких цін на нафту, коли все погано.

Однак останнім часом кремль виснажує кошти фонду, щоб оплатити війну, ще в 2021 році його ліквідність становила 117 мільярдів доларів, а сьогодні - лише 55 мільярдів доларів.

Після того, як ФНБ спорожніє, москва повинна буде піти на непопулярні кроки, які несуть ризики для стабільності режиму:

підвищення податків, зокрема російській еліті;

збільшення обсягів запозичень;

емісія рубля;

скорочення соціальних субсидій і виплат, які допомагають контролювати населення.

Для Європи і США це можливість ще сильніше натиснути на росію.

Експерт додає, що найшвидший спосіб зробити це знизити верхню межу цін на російську нафту до 30 доларів за барель і посилити санкції проти незаконних покупців у Китаї, Індії та Туреччини, Європі та США.

Тому що в нинішніх правилах, встановлених Заходом, москва знайшла лазівку й активно нею користується, що дає їй змогу заробляти.

Щомісяця кремль отримує від продажу енергоносіїв близько 9 мільярдів доларів у вигляді податкових надходжень, зокрема близько 1 мільярда доларів від Євросоюзу.