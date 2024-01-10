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Під час онлайнзасідання Ради Україна-НАТО союзники пообіцяли цьогоріч надати допомогу на мільярди доларів

10 січня 2024, 21:15
Під час онлайнзасідання Ради Україна-НАТО союзники пообіцяли цьогоріч надати допомогу на мільярди доларів
Фото: з вільного доступу
На зустрічі послів у режимі відеоконференції виступили командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

10 січня відбулося засідання Ради Україна-НАТО, на якому союзники пообіцяли цьогоріч надати нашій державі допомогу на мільярди доларів.

Про це йдеться на сайті Альянсу.

Засідання скликали на вимогу України після останніх масованих атак росії.

Союзники засудили ескалацію російських повітряних ударів і використання росією балістичних ракет, отриманих із Північної Кореї, та безпілотників із Ірану.

Партнери уже надали Києву широкий спектр систем протиповітряної оборони, і сьогодні вони знову підтвердили свій намір надалі зміцнювати оборону України. 

Через НАТО країни Альянсу закуповують до 1000 ракет ППО Patriot, щоб поповнити свої запаси і продовжити зміцнювати протиповітряну оборону України. 

Німеччина нещодавно передала нашій державі системи ППО Patriot та Skynex, а також додаткові ракети для ППО IRIS-T. Великобританія відправляє близько 200 ракет ППО. 

На засіданні 10 січня союзники чітко дали зрозуміти, що вони продовжуватимуть надавати Україні велику військову, економічну та гуманітарну допомогу, і багато країн намітили плани надати цьогоріч додаткові можливості Києву на мільярди євро.

На зустрічі послів у режимі відеоконференції виступили командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв. 

НАТОвійна в Україніросія окупантиРада Україна–НАТО

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