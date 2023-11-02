На ракетні удари по Україні рф витратила $22,8 млрд – Forbes

За оцінками Forbes, станом на жовтень 2023-го росія запустила по Україні понад 3000 ракет.

Станом на жовтень росія запустила по нашій країні понад 3 тис. ракет. Порівняно з минулим роком, цьогоріч інтенсивність використання Shahed-136 зросла у шість разів.

Про це пише Forbes.

За оцінками Forbes, станом на жовтень 2023-го росія запустила по Україні понад 3000 ракет, витративши на ракетні удари $22,8 млрд. Це дорівнює вартості майже половині всієї військової допомоги США Україні з 24 лютого 2022 року.



Попри те, що більшість повітряних атак в останні місяці відбувається без застосування ракет, а виключно БПЛА, до жовтня місяця росія все ще витрачала близько 100 ракет на місяць. Але за останній місяць російські війська використали лише 31 ракету.

Остання масована ракетна атака України відбулася 21 вересня 2023 року. Тоді за день рф випустила по Україні 43 крилаті ракети. Така економія свідчить про те, що ворог намагається накопичити певний запас ракет для майбутніх зимових обстрілів.

Попри неймовірно високу вартість ракетних атак для росії - близько $0,5−1 млрд на місяць — ворог навряд чи відмовиться від тактики ракетного терору до завершення війни, навіть якщо такі атаки не завдаватимуть істотної військової чи навіть економічної шкоди.

"Тож зимові місяці стануть черговим випробуванням для української системи протиповітряної оборони", - йдеться у повідомденні.

За останній рік українська протиповітряна оборона зробила гіперстрибок в якості та ефективності роботи. Якщо у вересні 2022 року ППО України збивала близько 20–30% ракет, то у квітні – липні 2023-го – близько 80–90%.

"Але за цими цифрами ховаються певні нюанси. Західними системами Patriot та SAMP-T вдалося закрити лише найважливіші напрямки потенційних атак, але далеко не все небо над Україною. Якщо ППО над Київщиною перехоплює майже всі крилаті та балістичні ракети, навіть гіперзвукові "Кинджали", то у більшості випадків ударів по інших регіонах країни балістичні ракети все ще лишаються майже невловною ціллю. Коли восени акцент російський ракетних атак змістився на південь, відсоток перехоплень знизився до 50-60% знищених ракет", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на це нова компанія ударів по енергосистемі України міститиме істотні ризики для росії, адже цього разу Україні є чим відповідати.