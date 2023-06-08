На "Рамштайні-13" переглянуть статус підтримки ЗСУ перед контрнаступом
08 червня 2023, 12:51
На наступному засіданні у форматі "Рамштайн" буде оновлено статус військової підтримки України перед контрнаступом.
Про це глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас написав в Twitter.
"Україна вже підтвердила плани контратаки, і вона розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами. За тиждень на зустрічі в Рамштайні буде оновлено статус військової підтримки, щоб нічого не бракувало в боротьбі з окупантами", - йдеться в дописі.
Союзники будуть працювати над тим, аби Україні нічого не бракувало в контрнаступі.