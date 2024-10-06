На "Рамштайні" можуть наблизити вступ України до НАТО – WP

Проте ці кроки не будуть настільки нагальні, як того хоче Київ.

На найближчому засіданні контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" союзники України можуть запропонувати більш чіткі кроки вступу до НАТО. Проте вони не будуть настільки нагальні, як того хоче Київ.

Про це заявив неназваний західний дипломат виданню The Washington Post.

Він зауважив, що пропозиція може прозвучати під час засідання 12 жовтня, у якому братимуть участь президент США Джо Байден та України - Володимир Зеленський.

Видання вказало, що засідання "Рамштайн" пройде за кілька тижнів до президентських виборів у США, що спонукає Зеленського шукати запевнень, що підтримка продовжиться. Але Байден не готовий робити рішучі кроки на підтримку України.