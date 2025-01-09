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На "Рамштайні" погодили плани підтримки Києва до 2027 року

09 січня 2025, 13:34
На
Партнери України погодили вісім дорожніх карт.

Союзники в рамках формату зустрічі "Рамштайн" узгодили плани підтримки обороноздатності України до 2027 року.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони США, яку погодили лідери восьми коаліцій у рамках "Рамштайну". 

Союзники України погодили вісім дорожніх карт, виконуючи зобов’язання від 12 липня 2024 року. 

Карти були розроблені коаліціями для оптимізації зусиль з надання допомоги Україні, підтримки розвитку надійної оборони і спроможності стримування, а також сприянню взаємодії Києва з НАТО.

"Ці дорожні карти є суттєвим кроком уперед у підтримці України нашими країнами, інформують про продовження роботи коаліцій можливостей, а також надсилають важливий сигнал попиту оборонній промисловості", - йдеться в заяві.

Партнери планують тісно співпрацювати з Україною, щоб допомогти не лише у воєнний час, але й після нього, що включає пожертвування, закупівлі, інвестиції і зусилля з розширення промислової бази, включно зі шляхом залучення внутрішнього виробництва і можливостей підтримки оборонної промисловості України.

"Коаліції також планують постійно вдосконалювати та інтегрувати ці детальні плани для підтримки термінових і довгострокових потреб, оскільки Україна захищається від майбутньої російської агресії та стримує її", - оголосили союзники в заяві.

Сьогодні, 9 січня, в Німеччині проходить 25-та зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Очолив її глава Пентагону Ллойд Остін.

 
Рамштайнвійна в Україні

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