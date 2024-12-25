На Різдво росія завдала масованого удару по Україні (оновлено)

Під обстрілом знову об'єкти енергетики.

У ранок Різдва, 25 грудня, російські війська масовано атакують Україну дронами та ракетами. Під ударом — енергетика, повітряна тривога лунає по всій країні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що мета атаки — енергосистема України. "Укренерго" вже ввело графіки вимкнень світла. Щойно стане безпечно — енергетики уточнять наслідки обстрілів та вирушать на ремонт.

"Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", - написав він.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакували балістичними ракетами. У Салтівському районі постраждали троє людей, двоє з них у важкому стані. Також руйнування є у Київському та Немишлянському районах міста — там виявили ще одного постраждалого.

В мережі пишуть і про масований обстріл Дніпра, де також пролунала низка вибухів. Йдеться про щонайменше 12 вибухів в обласному центрі.

Звуки вибухів неодноразово лунали й в Кременчуці Полтавської області. У Світловодську (Кіровоградська область) про роботу ППО написав голова громади Андрій Маліцький.

В Івано-Франківську через високий рівень ракетної небезпеки припинив курсувати комунальний транспорт. До слова, в цьому регіоні пишуть про вибухи в Бурштині, який 13 грудня, під час минулої масованої ракетної атаки залишився без опалення та гарячої води.

Тим часом одна з російських крилатих ракет, імовірно, залетіла у повітряний простір Молдови. У країні цього поки не коментували.

"Сьогодні путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі - наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", - зазначив президент.

За попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів, які росіяни випустили ще напередодні ввечері.

Глава держави повідомив, що є влучання, у кількох регіонах відключення світла. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла.

"Дякую кожному, хто зараз працює для країни, хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо. Відновимо максимум. російське зло не зламає Україну та не спотворить Різдво", - наголосив Зеленський.