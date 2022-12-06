На росії спалахнув третій військовий аеродром від удару безпілотника

Київ офіційно не взяв на себе відповідальність за ці влучення

Третій російський аеродром спалахнув у вівторок від удару безпілотника, через день після того, як Україна продемонструвала очевидну нову здатність проникати в російський повітряний простір на сотні кілометрів, атакувавши дві російські авіабази, передає Reuters.

Офіційні особи російського міста Курськ, розташованого ближче до України, опублікували фотографії чорного диму над аеродромом рано вранці у вівторок після останнього удару. Губернатор сказав, що там було підпалено резервуар для зберігання нафти, але жертв немає.

Це відбулося через день після того, як росія підтвердила, що старі безпілотники радянської епохи атакували авіабазу Енгельс, де базується російський флот гігантських стратегічних бомбардувальників, і в Рязані, всього за кілька годин їзди від москви.

Київ офіційно не взяв на себе відповідальність за ці влучення.