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ПОЛІТИКА

На росії заявили, що не віддадуть контроль над ЗАЕС задля ядерної безпеки

06 грудня 2022, 09:53
На росії заявили, що не віддадуть контроль над ЗАЕС задля ядерної безпеки
Про жодне виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передання контролю над нею якійсь "третій стороні" не може і йтися. Станція розташована на російській території і повністю управляється росією

Офіційна представниця міністерства закордонних справ росії Марія Захарова заявила, що росія не передаватиме контроль над Запорізькою атомною електростанцією в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї, передає Європейська правда.

"Про жодне виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передання контролю над нею якійсь "третій стороні" не може і йтися. Станція розташована на російській території і повністю управляється росією", – заявила вона.

За словами речниці російського МЗС, москва виходить із того, що тільки росія може забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС.

Також Захарова спростувала твердження генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі про те, що Україна та росія близькі до укладання угоди щодо ЗАЕС.


війнаРФконтрольУкраїнаЗАЕС

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