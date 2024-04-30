Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На російському аеродромі "Кущевська" знищено склад авіабомб

30 квітня 2024, 15:07
На російському аеродромі
defence-ua.com
Це зменшить авіаційні атаки росії на фронті.

На аеродромі "Кущевська" в рф українські дрони знищили склад російських авіабомб, що зменшить авіаційні атаки росії на фронті.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки. 

У суботу, 27 квітня, СБУ завдала удару дронами по аеродрому "Кущевська", а також по Ільському і Слов’янському НПЗ у Краснодарському краї. Міноборони росії заявило про збиття 66 БПЛА, що свідчить про масштаб атаки, робить висновок Міноборони Британії.

На аеродромі “Кущевська” розміщена низка російських винищувачів, у тому числі Су-34 і Су-35. Вони щодня використовуються для нанесення ударів по позиціях українського фронту, включаючи інтенсивне використання плануючих бомб. 

Відео з відкритих джерел свідчать про знищення кількох складів плануючих авіабомб. російські винищувачі з аеродрому "Кущевська" та ряду інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 бойових вильотів на день, значний відсоток з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, оскільки росія намагається досягти проривів за допомогою вогневої потужності.

Здатність України перешкодити російській тактичній авіації, зокрема використанню плануючих бомб, є ключовою для ширшої оборони фронту. Цей успішний удар, ймовірно, змусить росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби ППО для закриття прогалин, повідомляє Міноборони Британії. 

війна в Українісклади боєприпасівавіабомбиросія окупанти

Останні матеріали

Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Технології
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 16:19
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 11:47
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Cуспільство
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 05:10
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Cуспільство
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 17:01
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Політика
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 12:35
Cуспільство
"Знищені" росіянами 4-5 разів повітряні сили України продовжують наносити ураження. росіяни кидають в бій всіх, кого можуть нашкребти – Том Купер
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 00:12
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Політика
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 28 квітня 2024, 11:45
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2024, 11:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється