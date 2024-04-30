На російському аеродромі "Кущевська" знищено склад авіабомб

Це зменшить авіаційні атаки росії на фронті.

На аеродромі "Кущевська" в рф українські дрони знищили склад російських авіабомб, що зменшить авіаційні атаки росії на фронті.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки.

У суботу, 27 квітня, СБУ завдала удару дронами по аеродрому "Кущевська", а також по Ільському і Слов’янському НПЗ у Краснодарському краї. Міноборони росії заявило про збиття 66 БПЛА, що свідчить про масштаб атаки, робить висновок Міноборони Британії.

На аеродромі “Кущевська” розміщена низка російських винищувачів, у тому числі Су-34 і Су-35. Вони щодня використовуються для нанесення ударів по позиціях українського фронту, включаючи інтенсивне використання плануючих бомб.

Відео з відкритих джерел свідчать про знищення кількох складів плануючих авіабомб. російські винищувачі з аеродрому "Кущевська" та ряду інших авіабаз зазвичай здійснюють від 100 до 150 бойових вильотів на день, значний відсоток з них запускає боєприпаси по всій лінії фронту, оскільки росія намагається досягти проривів за допомогою вогневої потужності.

Здатність України перешкодити російській тактичній авіації, зокрема використанню плануючих бомб, є ключовою для ширшої оборони фронту. Цей успішний удар, ймовірно, змусить росію розосередити винищувачі, а також перерозподілити засоби ППО для закриття прогалин, повідомляє Міноборони Британії.