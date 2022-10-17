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На російському проєкті "Сахалін-1" Exxon зупинила видобуток нафти – Reuters

Видобуток нафти на російському проєкті «Сахалін-1» припинився через відмову американської компанії Exxon Mobil прийняти місцеве страхування танкерів після того, як західні страхові компанії відмовилися страхувати їх через санкції.
На російському проєкті "Сахалін-1" Exxon зупинила видобуток нафти – Reuters Exxon Mobil. Фото: pravda.com
Про це повідомляє Reuters
 
Зазначається, що західні страховики зняли страхове покриття з танкерів, що експлуатуються державною російською компанією "Совкомфлот", найбільшою російською судноплавною групою, проти якої були застосовані санкції після вторгнення москви в Україну.
 
"Exxon відмовився приймати танкери "Совкомфлоту", — повідомило Reuters джерело в галузі.
 
Деякі вантажі, призначені для поставок на індійські нафтопереробні заводи, також постраждали, оскільки Exxon Mobil не визнала альтернативне страхове покриття, про яке "Совкомфлот" домовився з російськими страховиками.
 
В Reuters зазначають, що дана ситуація показує, який великий вплив страхування суден і гарантії перестрахування можуть мати на операції з нафтою. Це важливо в контексті того, що санкції Європейського Союзу щодо страхових операцій з російською сирою нафтою набудуть чинності 5 грудня, а ще через два місяці вступлять у дію санкції, направлені проти російських нафтопродуктів.
 
До цього видобуток нафти на проєкті "Сахалін-1" впав з 220 до 10 тисяч барелів на добу внаслідок рішення Exxon Mobil про вихід з проєкту.
 
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17 10 2022 15:24
ТЕГИ: Exxon Mobil, нафта
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