На російському проєкті "Сахалін-1" Exxon зупинила видобуток нафти – Reuters

Видобуток нафти на російському проєкті «Сахалін-1» припинився через відмову американської компанії Exxon Mobil прийняти місцеве страхування танкерів після того, як західні страхові компанії відмовилися страхувати їх через санкції.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що західні страховики зняли страхове покриття з танкерів, що експлуатуються державною російською компанією "Совкомфлот", найбільшою російською судноплавною групою, проти якої були застосовані санкції після вторгнення москви в Україну.

"Exxon відмовився приймати танкери "Совкомфлоту", — повідомило Reuters джерело в галузі.

Деякі вантажі, призначені для поставок на індійські нафтопереробні заводи, також постраждали, оскільки Exxon Mobil не визнала альтернативне страхове покриття, про яке "Совкомфлот" домовився з російськими страховиками.

В Reuters зазначають, що дана ситуація показує, який великий вплив страхування суден і гарантії перестрахування можуть мати на операції з нафтою. Це важливо в контексті того, що санкції Європейського Союзу щодо страхових операцій з російською сирою нафтою набудуть чинності 5 грудня, а ще через два місяці вступлять у дію санкції, направлені проти російських нафтопродуктів.

До цього видобуток нафти на проєкті "Сахалін-1" впав з 220 до 10 тисяч барелів на добу внаслідок рішення Exxon Mobil про вихід з проєкту.