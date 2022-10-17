CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВидобуток нафти на російському проєкті «Сахалін-1» припинився через відмову американської компанії Exxon Mobil прийняти місцеве страхування танкерів після того, як західні страхові компанії відмовилися страхувати їх через санкції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На російському проєкті "Сахалін-1" Exxon зупинила видобуток нафти – Reuters
Exxon Mobil. Фото: pravda.com
Про це повідомляє Reuters
Зазначається, що західні страховики зняли страхове покриття з танкерів, що експлуатуються державною російською компанією "Совкомфлот", найбільшою російською судноплавною групою, проти якої були застосовані санкції після вторгнення москви в Україну.
"Exxon відмовився приймати танкери "Совкомфлоту", — повідомило Reuters джерело в галузі.
Деякі вантажі, призначені для поставок на індійські нафтопереробні заводи, також постраждали, оскільки Exxon Mobil не визнала альтернативне страхове покриття, про яке "Совкомфлот" домовився з російськими страховиками.
В Reuters зазначають, що дана ситуація показує, який великий вплив страхування суден і гарантії перестрахування можуть мати на операції з нафтою. Це важливо в контексті того, що санкції Європейського Союзу щодо страхових операцій з російською сирою нафтою набудуть чинності 5 грудня, а ще через два місяці вступлять у дію санкції, направлені проти російських нафтопродуктів.
До цього видобуток нафти на проєкті "Сахалін-1" впав з 220 до 10 тисяч барелів на добу внаслідок рішення Exxon Mobil про вихід з проєкту.
Нагадаємо. що раніше компанія Exxon заявила, що офіційно почне процес виходу зі спільних з РФ підприємств.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 10 2022 15:24 МЕДІА
- ФОТО Як захиститися від ворожої атаки, якщо у небі з’явився дрон-камікадзе
- ФОТО Атака Києва дронами: що відомо
- ФОТО Масивна "рідкісна" давньоримська мозаїка знайдена в Сирії
- Три українських генерали з попередньої статті Міка Раяна і генерал Воробйов. Пригадує екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг
- Розповідь про трьох генералів. Як українські військові переломили ситуацію на північно-східному та південному фронтах – Мік Раян
СТАТТІ